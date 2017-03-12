隴神戎發2016年度擬10轉22送3派1.00元

隴神戎發（300534）發佈公告，公司大股東西北永新集團有限公司提議公司2016年度利潤分配預案，擬以截至2016年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00元人民幣(含稅)；以未分配利潤每10 股送紅股3股（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10 股轉增22股。

點評:年報期間是布局高送轉概念的黃金時期，公司此次公佈高送轉方案，有望受到市場資金的追捧。

科大國創2016年度擬10轉12派1.2元

科大國創（300520）發佈公告，公司控股股東合肥國創智能科技有限公司提議公司2016年度利潤分配預案，擬以現有總股本96,075,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.2元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增12股。

點評:年報期間是布局高送轉概念的黃金時期，公司此次公佈高送轉方案，有望受到市場資金的追捧。

南大光電獲股東及其一致行動人增持2.53%股份

南大光電（300346）發佈公告，公司持股5%以上股東沈潔與其一致行動人北京宏裕融基創業投資中心近期合計增持公司股份4,084,809股，增持股數占公司總股本比例2.53%。此次增持后，沈潔及其一致行動人合計持有公司股份21,592,409股，占公司總股本的13.42%。

點評:大股東增持公司股份體現了對公司所處行業未來發展前景的信心，凸顯了公司的投資價值。

海南海葯實控人劉悉承擬發起要約收購

海南海葯（000566）發佈公告，公司實控人劉悉承擬以自有資金或自籌資金髮起要約收購，要約收購價格為14.50元/股，要約收購股份數量為133,597,926股，占海南海葯總股本的10%。

點評:實際控制人發起要約收購體現了對公司所處行業未來發展前景的信心，凸顯了公司的投資價值。

勁勝精密一季度業績預增逾3倍

勁勝精密（300083）發佈公告，公司2017年第一季度預計盈利11,500萬元—12,000萬元，比上年同期增長303.92%-321.48%。

點評:公司一季度業績大幅預增主要源於：數控機床等高端裝備製造業務的鑽銑攻牙機產品銷售持續增長，新產品高光機、玻璃精雕機等開始批量出貨，毛利率保持在較高水平。