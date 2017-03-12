3月12日晚間公告集錦主要有：順豐控股（002352）年報凈利潤達41.8億元超出預期，擬每10股派1元；隴神戎發（300534），擬10轉22送3派1.00元；貴人鳥（603555）擬27億元收購威康健身，布局體育健身領域；海南海葯（000566），實控人擬要約收購10%的公司股份。

中籤號出爐

華瑞股份：中籤號共有45,000個，每個中籤號碼只能認購500股。

末四位：3190、8190；

末五位：22923、47923、72923、97923、

末六位：235356、435356、635356、835356、035356、664100、164100；

末八位：19157743、39157743、59157743、79157743、99157743、48662058、73662058、98662058、23662058；

末九位：166003521。

泰禾光電：中籤號共有18990個，每中籤號碼只能認購1000股。

末四位：9522；

末五位：82830、62830、42830、22830、02830；

末六位：574855、074855、077491；

末七位：5056048、7056048、9056048、3056048、1056048、4217913；

末八位：08918485、58918485

熱門事件

習近平：加快建立軍民融合創新體系

3月12日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議並發表重要講話，強調要加快建立軍民融合創新體系，為我軍建設提供強大科技支撐。

隴神戎發：擬每10股轉22股送3股派1元

隴神戎發3月12日晚公告稱，公司大股東西北永新集團有限公司提議2016年度向全體股東每10股派發現金股利1.00元人民幣(含稅)；以未分配利潤每10股送紅股3股（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增22股。

海南海葯：實控人擬要約收購10%的公司股份

海南海葯3月12日晚公告稱，公司收到實控人劉悉承的通知。劉悉承籌劃要約收購公司10%的股份，要約價格為14.50元/股。收購人此次要約收購不以終止海南海葯上市地位為目的。公司股票將於3月13日（星期一）開市起複牌。

北京證監局要求中科雲網爭議各方自查控制權問題

中科雲網3月12日晚公告稱，公司收到北京證監局監管關注函，要求股東權利授權委託爭議事項的相關方孟凱、王禹皓、陳繼、陸鎮林及肖兵，對2015年7月以來的交易、協議或其他安排進行自查。

新湖中寶回復上交所問詢：控制人增持自有資金不少於15億元

新湖中寶3月12日晚回復上交所問詢稱，實控人擬增持公司股份3億至10億股，其中自有資金擬不少於 15 億元，其餘資金涉及槓桿。

業績年報

順豐控股：2016年凈利潤41.8億元

順豐控股3月12日晚發佈2016年年報，公司2016年營收547.73億元，同比增19.5%，凈利潤41.8億元，同比增279.55%，公司擬每10股派發現金紅利1元（含稅）。

德賽電池：2016年凈利增一成 恆大人壽新晉第三大股東

德賽電池3月12日晚披露2016年年報，2016年公司實現營收87.24億元，凈利2.55億元，分別同比增長3.44%、10.89%；擬每10股派現2.5元（含稅）。股東名單方面，恆大人壽-萬能組合B、東方證券及科威特政府投資局於四季度分別購入540.06萬股、201.76萬股、134.05萬股，分列公司第三、四、八大股東，中央匯金持倉保持不變。

中材節能：去年凈利增22% 工銀瑞信兩基金入駐

中材節能(603126)3月12日晚公佈2016年年報，2016年凈利潤1.30億元，同比增21.63%；工銀瑞信高端製造行業股票型證券投資基金、工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金新進其前十大股東，分別持有1366萬股、544萬股，持股比例分別為2.24%、0.89%。

摘帽：

*ST易橋：3月14日起摘帽更名"神州易橋"

*ST易橋3月12日晚公告，公司股票自3月14日開市起撤銷退市風險警示，證券簡稱由「*ST易橋」變更為「神州易橋」，證券代碼000606保持不變。*ST易橋3月13日將停牌1天，3月14日起恢復交易。

*ST興化：申請撤銷退市風險警示

*ST興化3月12日晚發佈2016年年報，公司2016年凈利潤2808萬元，同比增119.44%。公司已於3月10日向深圳證券交易所提交了《陝西興化化學股份有限公司關於對公司股票交易撤銷退市風險警示的申請》。

定增併購

貴人鳥擬27億元收購威康健身

貴人鳥3月12日晚公告稱，公司擬發行股份及支付現金收購威康控股、上海昱羽持有的威康健身100%股權，標的資產的交易價格初步確定為27億元。同時，公司擬定增募集配套資金不超過6.75億元。

當代明誠：重組擬收購體育行業資產

當代明誠3月12日晚間披露重組進展，公司本次重組收購標的資產屬於體育行業，是公司體育業務板塊產業鏈上下游企業，收購完成後將會促進公司在體育行業中的地位及競爭能力。

科華恆盛：擬6.375億購天地祥雲75%股權

科華恆盛3月12日晚披露重大資產購買報告，擬現金6.375億元購買天地祥雲75%股權。天地祥雲係數據中心運營商，2016年凈資產8673.71萬元，營收2.98億元，凈利2613.32萬元，2017年至2019年度業績承諾總和為2.1億元。

三聖股份：擬5.38億收購春瑞醫化60%股權

三聖股份3月12日晚公告，擬5.38億元向182名自然人股東，收購重慶市春瑞醫藥化工60%股權。春瑞醫化從事醫藥製藥行業，三聖股份控股股東潘先文持有其6.06%股份；2016年實現營收3.21億元，凈利5700.21萬元，2017年業績承諾為6200萬元。

贏合科技：籌劃非公開發行 13日起停牌

贏合科技3月12日晚間公告，公司正在籌劃非公開發行股票事項，公司股票將於3月13日起停牌，預計停牌不超過10個交易日。

上海醫藥稱近期與多個歐美醫藥企業進行過初步接觸

上海醫藥港交所公告，就彭博此前報導的私募基金CVC和上海醫藥商討聯合競購Stada，澄清稱，近期與多個歐美醫藥企業進行過初步接觸，目前沒有向包括Stada在內的任何一家發出正式意向。公司持續關注海外優質資產的併購機會。

得潤電子、海格通信下調募集配資金額上限

得潤電子(002055)、海格通信(002465)3月12日晚間披露重組預案修訂稿，兩公司均對募集配資方案進行調整。其中得潤電子將募集配資金額上限由4.39億元下調至3.8億元；海格通信將募集配資金額上限由9.76億元下調至8.83億元，兩公司各自相應調整發行股份數量及募集資金投向。

重大合同項目

通威股份：與隆基股份合資建80億高純多晶矽項目

通威股份3月12日晚公告，公司擬在樂山市五通橋區投資建設年產5萬噸高純多晶矽及配套新能源項目，該項目總投資預計為80億元，將分兩期實施。同時，公司所屬永祥股份擬與隆基股份簽署《合資協議》，成立合資公司作為年產5萬噸高純多晶矽項目的投資主體，合資公司註冊資本為12億元，其中，永祥股份持股85%，隆基股份持股15%。

中國太保控股子公司參與設立保證保險公司

中國太保3月12日晚間公告，公司控股子公司太保產險擬與寧波工業投資集團有限公司、西藏金融租賃有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司共同發起設立一家股份制保證保險公司。太保產險本次投資金額為人民幣5.1億元，占投資標的總股本的比例為 51%。

智慧能源：擬3億元設子公司完善智慧能源產業鏈

智慧能源3月12日晚公告，公司擬出資3億元設立全資子公司遠東智投。本次設立遠東智投為進一步完善公司智慧能源產業鏈，夯實「全球領先的智慧能源、智慧城市系統服務商」戰略，促使公司的產業經營與資本經營形成良性互動。