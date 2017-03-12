原標題：【安信策略】放下糾結，調整中加倉——市場周報

作者：陳果曹海軍彭瑋駿

來自微信公眾號：陳果A股策略

投資要點

投資要點一：調整在反映什麼？我們認為市場中期依然處於震蕩上行趨勢中，短期市場面臨調整，市場正在反映中美利率上調與地產調控加碼預期。3月聯儲會議對未來的加息指引，國內政策利率（MLF等）上升幅度等都將影響調整深度。但在市場調整過程中，投資者不應忽視這背後的圖景是：全球經濟內生增長的動力正在恢復。而這也是當前周期股調整體現的市場猶豫與分歧之所在。

投資要點二：經濟不應悲觀。我們認為投資者無需過度擔憂今年中國經濟的表現，伴隨著製造業去產能與房地產去庫存的推進，房地產投資與製造業投資下滑期都已過去，這將使得今年經濟將在目前平台趨於穩定，另外需要注意到過去幾個季度，全球經濟也開始呈現向好趨勢，出口可能存在超預期，今年作為十九大召開年，基建投資將扮演確保經濟穩中求進的作用，因此我們認為經濟如果有預期差，那麼更多的將是超預期風險。

投資要點三：調整過程中加倉周期金融。因此我們認為周期股盈利改善的趨勢還在繼續，在價格上漲推動盈利提升之後，伴隨著供給側改革的繼續推進與需求的穩中向好，投資者不應只關注價格上漲驅動邏輯，需要關注傳統板塊資產周轉率從底部逐漸提升對其盈利能力的改善作用。目前我們的基礎配置中依然以消費成長股為主，但如果周期股與金融股繼續調整，我們認為其反應了市場對於經濟過於謹慎，我們認為可以加倉周期（首選中游）、金融（首選信託）。

投資要點四：看不到真正的「風格切換」。我們認為在當前環境下，不具備系統性的風格切換基礎，未來大多數小股票依然需要注意流動性（換手率）下降對估值帶來的影響。對TMT板塊的投資依然應該從各細分行業景氣出發，估值即使回到合理水平也不會是推動估值再擴張的動力，我們認為估值提升需要等待利率下降或外部條件變化帶來的風險偏好提升。

■風險提示：

1． 美國經濟復甦超預期；2．地緣政治風險；3．油價和通脹超預期等

正文

1．市場回顧

本周，上證指數微跌0.17%，收於3212.76。創業板指本周上漲1.13%，收於1950.01。我們重點推薦的消費成長股方向表現強勢，本周申萬一級行業漲跌幅排名前5的是家用電器（3.92%）、通信（3.05%）、食品飲料（2%）、計算機（1.47%）、輕工製造（1.27%）。

周期股繼續調整，漲幅排名后5的是化工（-0.95%）、國防軍工（-0.95%）、有色金屬（-1.14%）、建築裝飾（-1.43%）、採掘（-1.51%）。

2．未來市場觀點

我們上周團隊拜訪了北京、廣州和深圳的客戶，與不少投資者交流下來，大部分投資者均認為今年的行情主要是震蕩行情。但是在當前的環境下投資者對市場短期行情分歧非常大。我們總結下來，策略上主要關心以下幾個問題：主要關心經濟前景是上行復甦還是短期的反彈，美國加息幾次，人民幣匯率與國內利率，周期股怎麼看；創業板是反彈還是反轉等。

我們認為市場中期依然處於震蕩上行趨勢中，短期市場面臨調整，市場正在反映中美利率上調與地產調控加碼預期。而聯儲對未來的加息指引，國內政策利率（MLF等）上升幅度等都將影響調整深度。但在市場調整過程中，投資者不應忽視這背後的圖景是：全球經濟內生增長的動力正在恢復。而這也是當前周期股調整體現的市場猶豫與分歧之所在。

我們認為投資者無需過度擔憂今年中國經濟的表現，伴隨著製造業去產能與房地產去庫存的推進，房地產投資與製造業投資下滑期都已過去，這將使得今年經濟將在目前平台趨於穩定，另外需要注意到過去幾個季度，全球經濟也開始呈現向好趨勢，出口可能存在超預期，今年作為十九大召開年，基建投資將扮演確保經濟穩中求進的作用，因此我們認為經濟如果有預期差，那麼更多的將是超預期風險。

因此我們認為周期股盈利改善的趨勢還在繼續，在價格上漲推動盈利提升之後，伴隨著供給側改革的繼續推進與需求的穩中向好，投資者不應只關注價格上漲驅動邏輯，需要關注傳統板塊資產周轉率從底部逐漸提升對其盈利能力的改善作用。

目前我們的基礎配置中依然以消費成長股為主，但如果周期股與金融股繼續調整，我們認為其反應了市場對於經濟過於謹慎，我們認為可以加倉周期（首選中游）、金融（首選信託）。我們認為在當前環境下，不具備系統性的風格切換基礎，未來大多數小股票依然需要注意流動性（換手率）下降對估值帶來的影響。對TMT板塊的投資依然應該從各細分行業景氣出發，估值即使回到合理水平也不會是推動估值再擴張的動力，我們認為估值提升需要等待利率下降或外部條件變化帶來的風險偏好提升。我們目前對TMT等成長股的關注仍然應該聚焦細分行業景氣和龍頭公司盈利增長。我們已在金股中適當增加了對於優質TMT成長股的配置，我們認為投資者在未來一個階段需要重點關注高景氣概率較大的汽車電子、IPHONE8產業鏈、半導體、遊戲、精品影視、消費金融、光通信等，相關公司：合力泰、奧馬電器、康耐特、二三四五、海立美達、三七互娛、游族網路、唐德影視、烽火通信、光迅科技等。

3．結構配置：新增關注央企重組，繼續看好產業驅動型主題

我們前期報告《布局兩會主題行情正當時》中預測的一帶一路、國企改革、農業供給側改革等主題均成為今年兩會的重點議題，兩會後這些重點方向一定會持續獲得推進，我們認為這些主題在全年都值得重點關注。另外，我們於2月份中旬提出的：如果市場風險偏好持續上升的話，建議關注產業前景明朗，近期有強催化劑的人工智慧、5G、消費電子等主題的觀點也獲得了市場表現的驗證。

目前，一方面我們建議繼續重點把握兩會中的政策重點，尤其是新的提法，比如供給側改革領域的火電供給側改革（大唐電力、華能國際等），國企改革領域的混改（中國聯通、文山電力等）、央企重組等。

央企重組： 3月9日，國有資產監督管理委員會主任肖亞慶、副主任張喜武、副主任黃丹華和副秘書長、新聞發言人彭華崗就「國企改革」的相關問題回答中外記者的提問。肖亞慶主任回答提問「2017年國企改革的改革重點是什麼？」，將深入推進中央企業重組放在了六大方面的第三位，僅次於加強國有資產監管和強化風險控制，可以看出央企重組依然是今年國企改革的重要舉措之一。肖亞慶主任、張喜武副主任在後面的講話中也都明確指出央企重組的重點會落在在鋼鐵、煤炭、重型裝備、火電四大領域，肖主任甚至說這些行業「不重組肯定是不行的」，可見今年政策層對於今年央企重組的決心之強。

過去的央企重組已取得豐碩成果。比如16年的寶武合併之後，大大地減少了重復建設和重複投資，重組后壓減過剩的鋼鐵產能近千萬噸。再比如，15年的遠洋集團和海運集團合併，重組前2013年到2015年兩個企業平均每年利潤之和是57億元，重組后的中國遠洋海運集團在2016年就實現了160億元利潤，這種利潤的高增長還是在波羅的海乾散貨指數創新低的情況下取得的，達到了重組之後「1+1大於2」的效果。

央企重組的方式也十分明確，主要採取四大方式：1、強強聯合（比如南北車）、圍繞產業鏈優勢互補；2、採取縱向的重組整合（比如中電投和國家核電）；3、吸收整體併入式（比如招商局和中國外運長航）；4、新設的股權多元化、專業化的公司（比如中國鐵塔、中國航發）。總體重組思路是遵循市場經濟規律和企業發展規律，適應行業產業發展要求，以市場為導向，採取各種有效的方式來推進中央企業的重組。

對於今年的央企重組的投資機會，我們建議關注煤電、重型裝備、鋼鐵、煤炭四大重點領域的相關公司，我們梳理具有重組可能性的相關公司如下：

火電：大唐發電/華能國際等；

重型裝備： 核電（中國核電/中國核建）等、礦山機械（中國一重/中信重工）等、港口機械（振華重工/天橋起重）等、船舶（中國重工/中國船舶）等；

鋼鐵：首鋼股份/河鋼股份、鞍鋼股份/*st八鋼等

煤炭：中國神華/中煤能源等。

另一方面，我們維持前期觀點：進入三月要更多把握產業驅動的主題，其中首先關注目前產業趨勢最為明確、催化劑不斷的人工智慧、5G、晶元國產化、消費電子等。

人工智慧：科技部部長萬鋼在表示，正在制定人工智慧創新發展規劃，兩會後有望推出。這是繼人工智慧首次寫入政府工作報告后又一產業重磅催化劑。相關公司：工大高新、奧馬電器、科大訊飛、川大智勝等。

5G：成為一年一度的世界移動通信大會MWC上的最大亮點。5G不僅受到產業政策大力支持，而且產業需求極大，商用化進程有望提前。相關公司：中興通訊、信維通信、富春通信、通宇通訊等。

晶元國產化：中興被罰事件與韓國薩德事件持續發酵，且集成電路經過前三年的政策扶持期，今年步入產業落地期。相關公司：大唐電信、景嘉微、兆易創新、長電科技、上海新陽等。

消費電子：關注月底即將發佈的三星年度旗艦手機S系列，預計將為智能手機的硬體樹立新標杆，其中包括OLED、虹膜識別、無線充電、SIP等多項技術有望獲得重大優化與突破。相關公司：中穎電子、漢王科技、順絡電子、華天科技等。

最後還需要關注一個重要事件：中國有望參加下周舉辦TPP成員國會議。3月10日外交部證實，在智利的邀請下，中國有望參加下周舉辦的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）成員國會議。我們可以看到隨著特朗普上任后宣布退出TPP，歷經十多年的TPP目前處於「群龍無首」的局面，成員國也需要重新尋求一個具有強大影響力的大國作為牽頭方。而對於中國來說，加入TPP可以作為對抗逆全球化趨勢的有力舉措，也可以與目前力推的「一帶一路」、「自貿區」的對外戰略相結合。另外，考慮到第三批自貿區有望於近期正式掛牌，均對自貿區主題形成強催化，建議關注相關公司：廈門港務、漳州發展、界龍實業、上海物貿等。

4．金股組合