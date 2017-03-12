囂張騙子想利用民警當「托」 伎倆被識破后叫囂要投訴北京新浪網 (2017-03-12 22:17)
8日，有人冒充外地救助站負責人打電話到六合瓜埠派出所，希望民警打電話給被救助人家屬，傳遞對方被救助的虛假信息繼而行騙。但此伎倆還是被民警識破。
8日下午2點多鍾，瓜埠派出所值班電話響起，來電顯示是深圳的固定電話號碼「0755…07621」。民警接聽后，電話裡傳來閩南腔的男子聲音：「你好啦，警官，我是深圳市羅湖區某救助站的」。對方稱自己姓胡，是救助站負責人，當天上午他們救助了南京六合區瓜埠街道一名男子，此人神志不清，需要派出所立即通知家屬。
既然對方神志不清，又怎會知道被救助男子是六合瓜埠人？於是民警詢問對方有關被救助男子的情況，對方回答了被救助男子的姓名、身份證號。民警通過警務平台查詢到所謂被救助的王某，調出其照片，趕緊詢問對方被救助者的相貌，此時，胡某吞吞吐吐答不上來。民警再詢問被救助男子是如何到救助站的，對方稱是當地派出所民警巡邏發現的。民警詢問是哪個派出所？聯繫方式是什麼？對方也回答不上，然後故作生氣的樣子訓斥民警：「你這個警察為民服務的思想不到位，如果不及時通知到家屬，小心我投訴你！」
為查明事實，民警查詢了對方的電話號碼，發現在互聯網上被20多位網民標註為騷擾電話。民警又與深圳市羅湖區民政部門聯繫，羅湖區沒有對方所說的救助站，更沒有姓胡的負責人，民警更加確定對方是騙子想利用民警當「托」。
不久，對方再次打來電話，故弄玄虛責問民警，又詢問是否已經通知王某家屬。民警當即揭穿了騙子冒充救助站要讓警察當「托」，企圖詐騙家屬錢財，並嚴厲警告，對方立刻掛斷電話。
警方提醒：電話詐騙的手段花樣繁多，犯罪分子通過非法途徑獲得他人的身份信息后，會精心設計騙術達到騙取錢財的目的。 （記者 任國勇 通訊員 郭婷 張龍俊）
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