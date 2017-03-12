一名13歲少年經常打自己60多歲的奶奶，居住在老人一個小區的鄰居，實在看不下去，不止一次舉報報警。12日上午9點，這個男童又動手打奶奶，聞訊而來的鄰居再次報警。

揚子晚報全媒體記者趕到老人居住的六合區雄州街道一小區時，當地派出所民警已經趕到，記者在樓下遇到幾名小區居民，見有記者來採訪老人被孫子打的事情，鄰居們紛紛站出來舉證。60多歲的徐奶奶說，她家13歲孫子的確經常打她，她向眾人展示自己手臉頭上多處被孫子打后留下的傷痕。

「那孫子為啥打您？」老人哭訴道，沒什麼大事，只是孫子怪她沒有帶他出去玩。記者問站在一旁的孫子，為什麼要打奶奶，沒想到，男童輕鬆地回答，不為什麼事。記者再問什麼，男童還是那句話。有幾名鄰居當著民警的面，講述老人幾次被打的經過，一名女鄰居告訴民警，她曾親眼看到老奶奶被她的孫子打掉兩顆牙齒。鄰居告訴民警，老奶奶被孫子打簡直是家常便飯了，老人實在可憐，兒子在外邊做木工早出晚歸，媳婦在外地跟人合夥做燒烤生意，很少回來。平時基本上就是老人照顧孫子的起居。了解情況后，民警將男童帶到卧室進行溝通，對男童打奶奶的違法行為進行了批評教育。

在民警的教育下，男童認識到自己的錯誤，當即表示「下次不了」。併當民警叔叔的面，向奶奶賠禮道歉。民警隨後電話聯繫了男童在外木工活的父親。父親徐某告訴民警，兒子打奶奶的事情他也知道，晚上回家后他也批評過兒子，可是過不了幾天，兒子就又忘了，他回去后立馬找愛人商量，打工再忙，也要靜下心來，一同擔當教育孩子尊老敬老、與人為善的責任。（通訊員 葉方龍 記者 范曉林）