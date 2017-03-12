未曾謀面 先聞其聲 18平方米火了 那是因為剛需們 都有一個華麗的夢想 深圳人都希望有個自己的家

出現在深圳市面上的各種戶型，不下數十種，但很少像18㎡這種戶型，能夠引發如此強勢的關注。

在獲得了大量的轉發的同時，更挑起了更多人的好奇心：誰能告訴我，怎麼做到的？

「火線哥」（DChuoxian）第一時間探營，並獲得了海量一手資料，還是動圖哦，國際上最潮的設計理念和秘密就在裏面。

切記，不要快速刷屏，不要眨眼！

1 18平米變身LOFT大公寓

先有個大概的整體印象：18㎡極小戶型的空間範疇是長6米、寬3米、層高3.9米，當然說的是套內建築面積，設計師設計成為上下兩層的LOFT公寓。

一層竟然收納了這麼多的功能：洗手間、淋浴房、櫥櫃、餐廳、客廳、客房，還有精巧喜人的榻榻米設計。

重點要是說的是，隱藏式功能模塊，讓這裏輕鬆容納近百雙鞋（考考你的眼力，這百雙鞋藏著哪）、全尺寸冰箱和洗衣機，還有可容納最多10人休息的「超級床」。

二層卧室空間，私密不乏浪漫哦！

上圖是洗手間、淋浴房的設計，錯落有致的擺設和功能齊全的置物架，女主人的心細表現滿滿。

食神最愛的廚房，中西合璧的廚具都能放得下，就怕你捨不得買。在這裏，零廚藝也能烹飪出法式大餐。

怎麼樣，有沒有被百變廚房驚到？擇日邀請謝霆鋒到場一起PK一下吧！

卧室最能體現工匠的手藝。

1.5米的雙人床上翻之後，一個開闊的情侶空間立馬顯現，還是一個小型書吧呢。

來，給牆體一個近鏡頭。

這個牆體收納空間足足有10㎡！

喂喂，說你呢，把伸出的舌頭縮回去。

更大的驚喜來啦！

夜幕低垂，你和TA輕依在一起，這個6米距離的豪華私人影院，足以讓每一個夜晚充滿溫馨與浪漫，VIP的趕腳有木有？

2 百變空間：設計界的近景魔術

在圖解18㎡的A面（超強收納）后，下面要介紹18㎡的B面了，也就是百變空間的設計，堪稱設計界的近景魔術。

還是那句話，慢點刷屏，別眨眼，有驚喜。

瀏覽一下全貌。與超強收納戶型兩層布局不同的是，百變空間戶型則是在平面上下功夫。

為了取得空間最大化的效果，合理方式是共享空間。比如沙發和卧床共享，書桌與窗檯共享，等等。

極小戶型的客廳使用頻率較低，可作為隱形空間，在必要的時候通過可變傢具，實現客廳兼具卧室的雙重功能。

翻轉式沙發床組合，如變魔術一樣，沙發瞬間變作舒服的卧床。

功能強大的超級儲物櫃，可以推拉翻轉，可以組合成一個辦公空間，或者是一個小型電影院。

那句話怎麼說的？

——18㎡，戶型設計的「戰鬥機」。

腦洞大開之後，小夥伴們一定很想知道，設計18㎡極小戶型的是何方大咖？

作為目前中國惟一一家專注住宅精裝體系的研究機構，深圳傢具協會住宅精裝研究院對中國極小戶型設計有著更深切的理解，院長關永康將操刀這次設計，也是此次18㎡極小戶型空間魔術挑戰賽的中方代表。

德方代表機構是AnD。

Christian Melz和Petra Vogelsang是德國傢具設計、空間設計的大師，兩位的跨界合作，打通了極小戶型設計的產業界限，將各環節設計邏輯融合起來，從而在小住宅中創意更精彩的百變生活。

3 兩種爆款將要現場PK

「火線哥」費勁口舌，全面解剖了全城關注的18㎡極小戶型，吊足了小夥伴們的胃口吧。

但是眼見為實，現場見到真物，才能讓更多的小夥伴們信服呀！

3月19日至22日，2017深圳時尚家居設計周暨第32屆深圳國際傢具展在會展中心召開。

18㎡極小戶型實景案例將在5號館，360度全景展示「小空間，大生活」的每一個設計邏輯和設計細節，德國設計與中國設計將展開一場設計智慧與生活智慧的角逐。

中方設計的是超強收納戶型，德方展示的則是百變空間戶型。

同場展示，超強收納PK百變空間，到底是德國設計更科學，還是中國設計更實用？

現場還有4名漂亮的模特，現場展示在18㎡戶型里生活的每一個細節。

末了，「火線哥」(DChuoxian)劇透一個大利好，如果條件成熟，18㎡極小戶型有望推向市場。

也就是說，不排除深圳的新盤市場，就會出現這款戶型了，這無疑將大大促進更多剛需客安居深圳的夢想。