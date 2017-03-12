

世界球后戴資穎，在全英羽球公開賽女單四強，對戰南韓好手成池鉉，一開賽，小戴因為失誤太多，沒能守住第一局，不過，比賽來到第二局，戴資穎慢慢找回手感，調整攻擊策略，反讓對手招架不住。



突然的吊球，讓成池鉉措手不及，戴資穎以21比14扳回一局，雙方戰成平手，到了關鍵最後一局，戴資穎還是掌控主導權，一路壓著對方打，成功再下一城，終場就以2比1擊敗勁敵，搶下冠軍戰門票，這也是她生涯首度闖進全英羽球公開賽的決賽，戴資穎興奮在臉書開遠洋直播，和球迷分享心得。



==台灣羽球選手 戴資穎==

其實我一開始是失誤很多

而且是非常多

就是我自己其實也沒有辦法

好好的控制

不過第二局的時候

很希望自己好好的控制

然後我有做到



在女單冠軍戰，戴資穎要面對的是泰國女將依瑟儂，兩人過去交手13次，伊瑟儂是以7勝6敗，略佔上風，不過，最近一次對戰，是由小戴獲勝，雙方都希望在決賽，力拼后冠，締造自己的新紀錄，而台灣另一位好手周天成，闖進四強賽，雖然敗給了球王李宗偉，無緣晉級，不過，他已經創下自己在全英羽球公開賽賽最佳成績。



記者綜合報導





