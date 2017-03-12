全英羽球公開賽 球后戴資穎闖進決賽公視 (2017-03-12 00:00)
世界球后戴資穎，在全英羽球公開賽女單四強，對戰南韓好手成池鉉，一開賽，小戴因為失誤太多，沒能守住第一局，不過，比賽來到第二局，戴資穎慢慢找回手感，調整攻擊策略，反讓對手招架不住。
突然的吊球，讓成池鉉措手不及，戴資穎以21比14扳回一局，雙方戰成平手，到了關鍵最後一局，戴資穎還是掌控主導權，一路壓著對方打，成功再下一城，終場就以2比1擊敗勁敵，搶下冠軍戰門票，這也是她生涯首度闖進全英羽球公開賽的決賽，戴資穎興奮在臉書開遠洋直播，和球迷分享心得。
==台灣羽球選手 戴資穎==
其實我一開始是失誤很多
而且是非常多
就是我自己其實也沒有辦法
好好的控制
不過第二局的時候
很希望自己好好的控制
然後我有做到
在女單冠軍戰，戴資穎要面對的是泰國女將依瑟儂，兩人過去交手13次，伊瑟儂是以7勝6敗，略佔上風，不過，最近一次對戰，是由小戴獲勝，雙方都希望在決賽，力拼后冠，締造自己的新紀錄，而台灣另一位好手周天成，闖進四強賽，雖然敗給了球王李宗偉，無緣晉級，不過，他已經創下自己在全英羽球公開賽賽最佳成績。
記者綜合報導
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
300g 肉鬆．桂格 肉鬆．金龍肉鬆．海苔素肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．維豐肉鬆．台畜 原味 肉鬆．宇記 肉鬆．海苔 肉鬆．素肉鬆．寶寶肉鬆．紅麴肉鬆．廣達香 肉鬆 230g．罐裝 肉鬆．肉鬆 輕巧包．無糖肉鬆．肉鬆 禮盒．元進莊 肉鬆 200g．新東陽 無糖肉鬆．海苔芝麻素肉鬆．櫻花蝦 肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．海苔肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．香酥 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．原味肉鬆．海苔 素肉鬆．新東陽 寶兒細肉鬆．大成 肉鬆
- 【La new】DCS專利氣墊涼鞋(女222065400)
- 【Castle 蓋世特】專業級音響必備組(OH-T8B)白+(S6B)黑
- 【COACH】立體馬車雙層拉鍊光滑皮革斜背包-棉花糖紫
- Manstyle 愛的真諦黃金小套鍊 (約0.82錢)
- NIXON X Dan Funderburgh ACETATE 限量聯名腕錶-黃/40mm
- 【亞珈珞】天然乳膠三線獨立筒三件式床組(水鑽床頭片+床底+
- CITIZEN Eco-Drive 光動能紳士時尚腕錶(AW1010-57E)-黑/42
- elegantsis 星際爭霸日曆腕錶-紫x黑/44mm
- DIESEL Franchise 蛻變自我方形計時腕錶-藍x咖啡色錶帶/49m
- 【樂和居】米格麗仿古風灰橡4尺鞋櫃
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
2017年羽毛球全英賽賽程 12日19:30起各單項決賽【北京新浪網】
LamiGirls新學妹練舞【中央社】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》