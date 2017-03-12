全英羽球公開賽 球后戴資穎闖進決賽公視 (2017-03-12 00:00)
去年躍升為世界球后的羽球好手戴資穎，在全英羽球公開賽的女單四強，演出逆轉秀，擊敗南韓勁敵成池鉉，闖進決賽，成為台灣史上第一人，在冠軍賽，將對戰泰國女將依瑟儂，力拼球后寶座。比賽預計在台灣時間周一凌晨12點登場。
世界球后戴資穎，在全英羽球公開賽女單四強，對戰南韓好手成池鉉，一開賽，小戴因為失誤太多，沒能守住第一局，不過，比賽來到第二局，戴資穎慢慢找回手感，調整攻擊策略，反讓對手招架不住。
突然的吊球，讓成池鉉措手不及，戴資穎以21比14扳回一局，雙方戰成平手，到了關鍵最後一局，戴資穎還是掌控主導權，一路壓著對方打，成功再下一城，終場就以2比1擊敗勁敵，搶下冠軍戰門票，這也是她生涯首度闖進全英羽球公開賽的決賽，戴資穎興奮在臉書開遠洋直播，和球迷分享心得。
==台灣羽球選手 戴資穎==
其實我一開始是失誤很多
而且是非常多
就是我自己其實也沒有辦法
好好的控制
不過第二局的時候
很希望自己好好的控制
然後我有做到
在女單冠軍戰，戴資穎要面對的是泰國女將依瑟儂，兩人過去交手13次，伊瑟儂是以7勝6敗，略佔上風，不過，最近一次對戰，是由小戴獲勝，雙方都希望在決賽，力拼后冠，締造自己的新紀錄，而台灣另一位好手周天成，闖進四強賽，雖然敗給了球王李宗偉，無緣晉級，不過，他已經創下自己在全英羽球公開賽賽最佳成績。
記者 綜合報導
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