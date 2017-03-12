第四屆世界棒球經典賽第二輪，日本隊在東京巨蛋出戰荷蘭隊，7局下荷蘭隊Xander Bogaerts擊出內野滾地球，眼看就要穿越中外野，但他突然飛撲攔下球，並用手套傳球，順利封殺了Jurickson Profar，結果日本隊這局就靠他守下失分目前以6:5領先荷蘭。

菊池涼介過去就是日職金手套常客，自2013年起，連續3年蟬聯日職二壘手金手套，去年他也以單季181支安打，成為央聯安打王，並助廣島隊打進日本大賽。