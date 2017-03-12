WBC／菊池涼介6星級神美技 助日本避免失分NOWnews今日新聞 (2017-03-12 21:27)
第四屆世界棒球經典賽第二輪，日本隊在東京巨蛋出戰荷蘭隊，7局下荷蘭隊Xander Bogaerts擊出內野滾地球，眼看就要穿越中外野，但他突然飛撲攔下球，並用手套傳球，順利封殺了Jurickson Profar，結果日本隊這局就靠他守下失分目前以6:5領先荷蘭。
菊池涼介過去就是日職金手套常客，自2013年起，連續3年蟬聯日職二壘手金手套，去年他也以單季181支安打，成為央聯安打王，並助廣島隊打進日本大賽。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
300g 肉鬆．桂格 肉鬆．金龍肉鬆．海苔素肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．維豐肉鬆．台畜 原味 肉鬆．宇記 肉鬆．海苔 肉鬆．素肉鬆．寶寶肉鬆．紅麴肉鬆．廣達香 肉鬆 230g．罐裝 肉鬆．肉鬆 輕巧包．無糖肉鬆．肉鬆 禮盒．元進莊 肉鬆 200g．新東陽 無糖肉鬆．海苔芝麻素肉鬆．櫻花蝦 肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．海苔肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．香酥 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．原味肉鬆．海苔 素肉鬆．新東陽 寶兒細肉鬆．大成 肉鬆
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
2017年羽毛球全英賽賽程 12日19:30起各單項決賽【北京新浪網】
LamiGirls新學妹練舞【中央社】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》