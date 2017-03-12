赴韓遊禁令發酵 逾三千陸客拒下郵輪中央社 (2017-03-12 21:43)
（中央社台北12日電）為了報復南韓部署終端高空防衛系統，中國大陸祭出南韓旅遊禁令，連已經出發的旅客也不敢違反，日前傳出3400名搭乘國際郵輪的大陸旅客在抵達南韓濟州後拒絕下船，是20多年來第一次發生。
南韓同意美方在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），北京當局高聲表達不滿之外，也透過限制南韓戲劇播出與藝人到大陸進行商業活動、禁止大陸居民赴南韓旅遊等方式進行報復。
禁韓令持續發酵之際，11日下午一艘國際郵輪抵達濟州時，船上3400多名中國大陸團體遊客拒絕下船。當時濟州海關、檢驗檢疫人員都已經準備為入境旅客通關服務，對中國大陸遊客的這項舉動感到難以置信。
報導引述南韓海運工會相關負責人的話指出，最近雖然也有部分中國大陸旅客拒絕下船，但如此大規模的全船人員拒絕下船事件還是第一次發生。
報導稱，當時碼頭上已經有80多輛遊覽車在場等候，濟州免稅店等購物場所和數十名導遊也都準備接待這些遊客，中國大陸旅客拒絕下船讓他們全都白忙一場。
環球網引述韓聯社報導指出，這些旅客全部來自中國大陸一家企業的獎勵觀光團，分析認為這應該與南韓同意部署薩德系統有關。
不光是已經出發抵達南韓的中國大陸旅客不願下船，該郵輪公司透露，16日至6月底，所有赴濟州的停靠計畫全部取消，總班次達26班。1060312
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