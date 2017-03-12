經典賽 波多黎各擊敗墨西哥取得2連勝中央社 (2017-03-12 21:13)
（中央社記者李宇政台北12日綜合報導）世界棒球經典賽D組在墨西哥進行，今天波多黎各9比4擊敗地主取得2連勝，墨西哥2連敗；而委內瑞拉11比10擊敗義大利，兩隊分別1勝1敗。
波多黎各和墨西哥之戰，前8局結束波多黎各以5比4領先，9局上波多黎各2人出局後，墨西哥捕手卡里略（Xorge Carrillo）接界外飛球時出現失誤，反而讓對方攻勢再起，尤其巴艾茲（Javier Baez）的3分砲造成更大傷害，波多黎各於9局上再添4分。
9局下波多黎各推出狄亞士（Edwin Diaz）關門，雖然一開始被敲安打又投出保送，所幸及時三振掉卡里略，再讓羅德里格茲（Manny Rodriguez）擊出雙殺打，成功瓦解危機。
委內瑞拉和義大利之戰，義大利硬是在9局下連趕2分，以10比10把戰線拉到延長賽，而10局上普拉多（Martin Prado）的安打送回超前分，10局下卡斯蒂約（Jose Castillo）登板後援投球，成功阻擋義大利進攻，委內瑞拉最終就以1分險勝。
明天波多黎各對上義大利，尋求3連勝晉級，而面臨淘汰邊緣的墨西哥將和委內瑞拉交手。1060312
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
300g 肉鬆．桂格 肉鬆．金龍肉鬆．海苔素肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．維豐肉鬆．台畜 原味 肉鬆．宇記 肉鬆．海苔 肉鬆．素肉鬆．寶寶肉鬆．紅麴肉鬆．廣達香 肉鬆 230g．罐裝 肉鬆．肉鬆 輕巧包．無糖肉鬆．肉鬆 禮盒．元進莊 肉鬆 200g．新東陽 無糖肉鬆．海苔芝麻素肉鬆．櫻花蝦 肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．海苔肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．香酥 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．原味肉鬆．海苔 素肉鬆．新東陽 寶兒細肉鬆．大成 肉鬆
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
2017年羽毛球全英賽賽程 12日19:30起各單項決賽【北京新浪網】
LamiGirls新學妹練舞【中央社】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》