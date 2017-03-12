第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，日本隊5局上靠著帥哥捕手小林誠司敲出中外野安打，加上後援投手千賀滉大投1局無失分，中斷荷蘭隊攻勢，目前日本隊以6:5領先荷蘭。

兩隊前5局攻勢不斷，合計17支安打，日本10支、荷蘭7支，先發投手石川步、Rick VandenHurk分別各投3局失5分，皆無關勝敗。

日本隊2局上由秋山翔吾高飛犧牲打先馳得點，下半局靠大聯盟級強棒Jonathan Schoop（史溝普）敲出陽春彈追平比分。

日本隊3局上靠著中田翔一棒3分砲拉開比分，加上秋山翔吾也貢獻適時安打，單局拿到4分超前。

但荷蘭隊也不好惹，3局下連續安打，Andrelton Simmons敲出適時安打，Xander Bogaerts高飛犧牲打，Wladimir Balentien再敲出擊中全壘打標竿的2分砲，單局狂下4分，再次追平戰局。

日本隊5局上靠央聯打擊王坂本勇人安打上壘，再靠暴投上二壘，兩人出局後，小林誠司硬是敲出中外野安打建功，讓日本隊再次超前。

千賀滉大5局下登板，雖然被Simmons、Bogaerts連續敲安，但他連飆2次三振，讓Didi Gregorius集成滾地球出局，也順利化解危機。