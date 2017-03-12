LamiGirls春訓 主打女人味中央社 (2017-03-12 20:50)
職棒Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊「LamiGirls」進行春訓，為新球季備戰。新舞蹈中，女孩們穿起高跟鞋、手持扇子，舞蹈老師Kimiko要女孩們傳達性感、健康與陽光的態度，並針對眼神、甩頭的角度進行調整，展現出女人味，除了為球員加油外，也要擄獲各式球迷的心。中央社記者張新偉攝 106年3月12日
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