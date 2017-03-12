SBL季後賽 達欣再勝璞園中央社 (2017-03-12 20:50)
SBL季後賽4強12日在板橋登場，達欣以98比87擊敗璞園，系列賽取得2比0領先，而達欣替補球員此役合力貢獻43分，其中林冠綸（左）飆進20分，團隊有所發揮成了勝負關鍵。（中華籃協提供）中央社記者李宇政傳真 106年3月12日
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