法右派漫畫諷刺馬克宏 犯反猶大忌中央社 (2017-03-12 20:50)
法國總統大選選戰激烈，右派在推特上傳諷刺漫畫，把中間派候選人馬克宏描繪成納粹反猶宣傳中的猶太人形象，觸犯種族仇恨大忌。（推特截圖）
中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年3月12日
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