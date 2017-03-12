朴槿惠離開青瓦台前往三成洞私寓中央社 (2017-03-12 20:50)
朴槿惠於台北時間6時17分離開青瓦台，南韓JTBC現場實況轉播朴槿惠離開青瓦台的過程。（翻拍JTBC電視畫面）中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月12日
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