WBC／荷蘭「台灣連線」 威爾、馬帝斯輪番上陣NOWnews今日新聞 (2017-03-12 20:03)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，4局上荷蘭隊推出「台灣連線」投手威爾、馬帝斯輪番上陣，順利化解危機，目前雙方以5:5戰平。
這場比賽雙方你來我往，日本隊2局上由秋山翔吾高飛犧牲打先馳得點，下半局靠大聯盟級強棒Jonathan Schoop（史溝普）敲出陽春彈追平比分。
日本隊3局上靠著中田翔一棒3分砲拉開比分，加上秋山翔吾也貢獻適時安打，單局拿到4分超前。
但荷蘭隊也不好惹，3局下連續安打，Andrelton Simmons敲出適時安打，Xander Bogaerts高飛犧牲打，Wladimir Balentien再敲出擊中全壘打標竿的2分砲，再次追平戰局。
4局上荷蘭隊推出前中職洋投威爾（Diegomar Markwell）後援，他投0.2局被打1支安打，1保送無關勝敗，馬帝斯（Shairon Martis）則是三振掉中田翔化解危機。
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