SBL／全場狂轟20分 林冠綸：我隨時都做好準備上場NOWnews今日新聞 (2017-03-12 20:04)
達欣與璞園系列賽第一戰，林冠綸的上場並不多，已經身為老將的他，並沒有太多埋怨，第二戰他把握住機會，個人全場三分球12投6中，狂轟20分的瘋狂表現，是達欣取得系列賽二連勝的大功臣，賽後受訪時表示身為一個好球員就該隨時準備好上場比賽。
第一戰並沒有太多上場機會，第二場卻攻下全場最高分，林冠綸認為自己沒有想太多，他認為自己隨時都準備好上場比賽，也認為好的球員就是該隨時都準備好。
林冠綸今天根本就是打瘋了，三分球6投3中，更曾上演在三分線後面一大步出手命中，林冠綸表示：「其實這一球會進我並不意外，我平常都有在練這樣的距離出手，教練也知道我會投進，而且其實教練今天給我的任務就是投籃，所以我只是上場做好我的工作。」
邱大宗教練第二戰賽後表示，林冠綸第一戰上場時間不多時間的原因是他防守腳步跟不上，林冠綸聽聞笑說：「我防守不好全世界都知道啊！」但他認為自己就算防守不好，上場還是能幫助球隊作出有效的貢獻，畢竟他的武器是投籃，他也就是做好自己份內的工作。
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