朴槿惠離開青瓦台返抵私宅 向國人致歉NOWnews今日新聞 (2017-03-12 20:13)
遭到彈劾下台的南韓前總統朴槿惠今（12）日傍晚已經搬出青瓦台，返回首爾三成洞的私宅，當她出現在私宅時，早已等候多時的支持者掀起陣陣歡呼，表達對她的支持。朴槿惠也透過青瓦台前發言人閔庚旭在私宅門前向國人表示，她對擔任總統未能完成昭命深感歉疚，將接受這一切結果，即使花費時間，也必將查明事實真相。
朴槿惠是於台北時間6時17分左右離開青瓦台，其車隊從青瓦台經獨立門、首爾火車站與漢江盤浦大橋，返抵首爾三成洞私寓。據南韓媒體報導，朴槿惠原本打算在離開青瓦台後，先前往國立首爾顯忠院敬謁遇刺身亡的雙親，卻突然打消念頭，直奔三成洞宅邸。
警方基於慎重，事先已派出800多名警力在三成洞私宅附近，小巷兩旁人行道也以警察列隊部置鐵柵板牆。朴槿惠一抵達私宅，青瓦台前秘書室長李元鐘、親朴派國會議員尹相現、崔炅煥等人已在場迎接，並受到數百名手持南韓太極國旗與彈劾無效布條支持民眾的歡呼。
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