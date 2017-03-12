第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，日本隊5局上靠著帥哥捕手小林誠司敲出中外野安打，目前日本隊以6:5超前比分。

兩隊前4局打完以5:5打平，不過日本隊5局上靠央聯打擊王坂本勇人安打上壘，再靠暴投上二壘，兩人出局後，小林誠司硬是敲出中外野安打建功，讓日本隊再次超前。