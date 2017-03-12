疑陸艦意圖 菲將加強巡邏大陸棚海域中央社 (2017-03-12 20:08)
（中央社記者林行健馬尼拉2017年3月12日專電）在衛星照片顯示中國大陸測量船停留在菲國以東大陸棚海域之後，菲律賓軍方將增加巡邏的力道，以維護國際法賦予菲方的權利。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在出席軍校畢業典禮時說，菲律賓海軍將派遣更多巡邏艦到「班哈姆高地」（Benham Rise）海域。
此外，菲國政府也會在班哈姆高地起造建物，以告知外國船艦這是菲國領土的一部份。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，菲律賓於2009年4月向聯合國提出申請歸為菲國大陸棚，2012年獲得批准。
羅倫沙納9日在一場論壇上出示衛星照片，懷疑大陸測量船在班哈姆高地從事測量活動。
大陸駐菲大使館11日回應，測量船當時只是「無害通過」。
羅倫沙納對此說抱持懷疑態度，「我們看到的測量船航行十分緩慢，然後還不時停頓，一停就是好幾天，這不是無害通過，但我們接受中國的說明。」
他說，無害通過的定義是迅速且直線通過。
「聯合國海洋法公約」規定，沿海國如不探測大陸棚或開發其天然資源，非經沿海國明確同意，他國不可從事這些活動。
馬拉坎南宮10日已發表聲明，對大陸測量船出現在菲國大陸棚感到關切。
關鍵字：
上一則：南韓與中美洲五國草簽FTA
下一則：南韓與中美洲五國草簽FTA
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
whirlpool 電暖器．電暖器 電膜．電暖器 corona．ROYAL 電暖器．DBK 電暖器．北方 電暖器．SAMPO 電暖器．Mistral 電暖器．即熱式電膜電暖器．三洋電暖器．意得客 電暖器．聯統 電暖器．OSAKI 電暖器．as 900c 電暖器．迪朗奇電暖器．電暖器 220V．皇瑩 電暖器．北方 電暖器 ptc868trf．北方 第二代 電暖器．小太陽 電暖器．空調電暖器．mini 電暖器．電暖器．delonghi 電暖器．電暖器 CH501．電暖器 sampo．浴室 防潑水 電暖器．電暖器 SH-3320．對流 電暖器．微電腦電暖器
- 【ART64】經典圓圈手鍊XL/8mm寬/(女款925純銀手鍊)
- BIKEDNA IMODEL FIT10 20”磁控訓練台 使你的腳踏車變成運動
- KRONE 數位顯示六欄位雙色微電腦打卡鐘( TR-920)
- POLICE 飛行員太陽眼鏡★復古膠框時尚必備★ POS1714
- GUCCI Interlocking 時尚元素18K玫塊金腕錶 YA133304
- 【HERLS】鞋匠手作 英倫漆皮金釦樂福鞋(黑色)
- 【FOCA-致青春】雙人-八件式100%精梳純棉舖棉二用被床罩組(
- POLICE 時尚飛行員偏光太陽眼鏡★金屬質感框面★ POS8641
- OBAKU 小巧媛式時尚腕錶-玫瑰金X橘皮帶/28mm
- New Balance 504系列 運動休閒尼龍帆布帶腕錶-黃黑/45mm
無人機將加入「空中間諜」戰隊【北京新浪網】
沙烏地阿拉伯國王訪日抵達機場 日皇太子前往迎接【北京新浪網】
印尼將再度處決外籍毒販 3陸籍與1港籍毒販在列【NOWnews今日新聞】
朴槿惠首次公開抱歉：未能堅持總統使命【中廣新聞網】
沙烏地國王46年來首次訪日【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》