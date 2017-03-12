駐馬北韓大使館大掃除 丟棄大量物品中央社 (2017-03-12 20:08)
（中央社記者郭朝河吉隆坡2017年3月12日專電）馬來西亞媒體報導，在北韓駐馬大使姜哲被遣返平壤後的第6天，今早大使館外面出現一堆丟棄物，館內疑似在姜哲離開後進行大掃除。
「星洲網」報導，今早7時左右大使館門外出現堆積如山的丟棄物，其中包括舊式小型電視機、損壞的手提電腦及音響、一堆紙箱、約8個花架子和黃色鮮花等。
由於物品許多，吸引部分拾荒者來尋寶，並拿走其中一些物品。
到了8時20分，一輛載有3人的銀色豐田6人轎車進入大使館，而一對中年男女和一名年輕女子下車後，就從後車箱拎了數個塑膠袋步入大使館，加上近日有不少人提著大包小包進入館內，似乎是在為姜哲離開後的生活做準備。
目前，大馬政府與北韓政府正在進行談判，大馬方面傳言北韓開出條件，只要大馬警方讓目前鎖定的2名涉嫌參與刺殺金正男的北韓籍嫌犯回到平壤，北韓將立即讓滯留在平壤的9名大馬公民回國。
關鍵字：
上一則：南韓與中美洲五國草簽FTA
下一則：南韓與中美洲五國草簽FTA
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
whirlpool 電暖器．電暖器 電膜．電暖器 corona．ROYAL 電暖器．DBK 電暖器．北方 電暖器．SAMPO 電暖器．Mistral 電暖器．即熱式電膜電暖器．三洋電暖器．意得客 電暖器．聯統 電暖器．OSAKI 電暖器．as 900c 電暖器．迪朗奇電暖器．電暖器 220V．皇瑩 電暖器．北方 電暖器 ptc868trf．北方 第二代 電暖器．小太陽 電暖器．空調電暖器．mini 電暖器．電暖器．delonghi 電暖器．電暖器 CH501．電暖器 sampo．浴室 防潑水 電暖器．電暖器 SH-3320．對流 電暖器．微電腦電暖器
無人機將加入「空中間諜」戰隊【北京新浪網】
沙烏地阿拉伯國王訪日抵達機場 日皇太子前往迎接【北京新浪網】
印尼將再度處決外籍毒販 3陸籍與1港籍毒販在列【NOWnews今日新聞】
朴槿惠首次公開抱歉：未能堅持總統使命【中廣新聞網】
沙烏地國王46年來首次訪日【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》