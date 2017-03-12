朴槿惠離開青瓦台 返回私宅中廣新聞網 (2017-03-12 20:10)
南韓前總統遭彈劾下臺，今天下午離開青瓦台，搬到之前居住23年的首爾三成洞私人住宅。
朴槿惠今天離開了居住達1476天的青瓦台。不再是青瓦台的主人。
朴槿惠離開前，與青瓦台幕僚們一一道別。5、6百名支持她的市民，聚集在她首爾三成洞住家周圍，持太極國旗吶喊不服彈劾，應重新裁決的口號。警方也出動大批警力維持秩序。
調查崔順實干政案的南韓檢方，指控朴槿惠涉嫌受賄和濫用職權等13個罪嫌，因此，朴槿惠今後勢必要集中精力，面對法律訴訟。
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