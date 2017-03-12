南韓前總統朴槿惠週日搬離青瓦台 回自己家中廣新聞網 (2017-03-12 20:10)
據南韓聯合通訊社報導，遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，將在台北時間今天下午五點，搬離南韓總統府青瓦台，回到她位在首爾三成洞的住家。不過，朴槿惠仍然不會就彈劾判決結果，發表任何公開談話。
朴槿惠位在首爾三成洞的住家，是一九八三年興建的；在朴槿惠當選南韓總統之前，她一直住在三成洞的自宅。不過在搬進青瓦台之後，位在三成洞的住家，因為長久沒有居住，有些地方必須整修，因此在南韓憲法法庭，裁定彈劾案通過之後，朴槿惠位在三成洞的私宅，還必須維修一番，因此她一直要到今天，才能搬離青瓦台。
不過儘管朴槿惠方面已經表示，今天在搬回家之前，不會對彈劾結果發表任何意見，不過她位在三成洞私宅前，還是聚集了大批媒體。
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