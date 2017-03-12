據南韓「產業通商資源部」表示，南韓星期天與中美洲五國，包括哥斯大黎加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯及巴拿馬等，在哥斯大黎加首都「聖荷西」，草簽了自由貿易協定（FTA）。南韓產業部表示，南韓與這五國達成協議，希望儘快簽署正式協定，而協定在經各國國會批准之後，就會生效。



據南韓產業部一名高層官員表示，這是中美洲國家首次與亞洲國家簽署自由貿易協定，這對於南韓搶佔具有巨大潛力的中美洲市場，有非常大的優勢。



