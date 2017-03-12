WBC／荷蘭巴倫汀2分砲 荷蘭隊又追平日本NOWnews今日新聞 (2017-03-12 19:32)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，兩軍你來我往，荷蘭隊3局下靠著大聯盟級打線Andrelton Simmons敲出適時安打，Xander Bogaerts高飛犧牲打，加上日職全壘打王Wladimir Balentien（巴倫汀）再敲出2分砲帶領下，單局攻回4分，目前以5:5追平日本隊。
日本隊3局上靠著中田翔一棒3分砲拉開比分，加上秋山翔吾也貢獻適時安打，單局拿到4分超前。
但荷蘭隊也不是好惹的，3局下連續安打，Andrelton Simmons敲出適時安打，Xander Bogaerts高飛犧牲打，Wladimir Balentien再敲出擊中全壘打標竿的2分砲，再次追平戰局。
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