就在稍早荷蘭拒絕土耳其外交部長索格魯(Mevlut Cavusoglu)降落鹿特丹後，他現在已前往法國北部的梅斯(Metz)參加周日(12日)舉行的集會。土耳其總理艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)也說，將採取「最嚴厲的方式」來對抗這種令人難以接受的行徑。

綜合外電報導，不僅土國外交部長索格魯被阻擋在外，土耳其家庭與社會政策部長卡雅(Fatma Betul Sayan Kaya)日前也遭荷警阻擋，禁止進入鹿特丹當地領事館。據了解，因為荷蘭大選在即，為了避免艾爾安多出現影響公共秩序，他們拒絕土國官員入荷進行任何造勢集會。

事實上，從2016年7月土耳其政變以來，包含奧地利、德國及荷蘭在內多個擁有大量土耳其移民的國家就相當關注艾爾多安政權。艾爾多安希望能獲得旅居500多萬的土耳其人支持，聲援他的修憲公投。

然而，荷蘭首相呂特(Mark Rutte)也希望土耳其停止相關造勢活動，他們擔心公共秩序受到影響。奧地利外交部長庫爾茨(Sebastian Kurz)也表達類似的看法。

從艾爾多安再度執掌土耳其後，專制的陰影就沒有消失過，策動政變的軍官們遭逮捕，軍警、司法界，甚至教育界及各政府部門機關也被清洗，超過2,700位法官遭免職，即將推行的修憲也將擴大總統權限。