達欣與璞園系列賽第二戰，賽前已經先苦吞一敗的璞園，說什麼這場都不能再輸，一開賽Q戴維斯（Quincy Davis）強勢出擊，幫助璞園曾擁有領先優勢，但達欣林冠綸本場比賽手感發燙，三分球12投6中，全場轟下20分的率領下，終場達欣以98：87擊敗璞園。

系列賽已經吞下一場敗仗的璞園，本場比賽當然要力拼扳平戰局，一開賽Q戴維斯（Quincy Davis）打得相當強勢，單節8分7籃板，搭配李啟瑋三分球2投2中攻下6分，率領璞園打出一波10：1攻勢，幫助璞園首節以20：16領先。

第二節達欣完全看「Kobe綸」林冠綸的表現，個人單節飆進3顆3分彈，攻下11分，搭配內線布拉頻頻強攻璞園禁區，個人在次節攻下8分，率達欣打出一波18：4攻勢，達欣中場將比數逆轉成51：39領先璞園。

第三節璞園依然無法阻止達欣的攻勢，周儀翔以及黃鎮此節跳了出來，分別攻下8分以及5分，達欣再度打出一波10：0的攻勢，但是璞園哪有輕易放棄的道理，靠著防守後的快攻反擊，以及三波彭俊諺加李啟瑋精彩的三分打，將比數拉近至個位數的差距，達欣第三節結束以73：63領先璞園。

第四節璞園雖然靠著彭俊諺連得4分將比數追成78：73的5分差，但璞園無法有效防止林冠綸在外線的攻勢，加上布拉在禁區仍是無解的謎，璞園最後雖然靠著李啟瑋上籃放進2分，將比數追為87：94的7分差，但最終氣力放盡，系列賽苦吞二連敗。

被大家譽為「小諸葛」的達欣邱大宗，希望球隊用「心理學」方面去擊敗對手，他這場比賽給了大家一個任務，他表示：「我其實每場比賽都會給球員任務，我要求大家這場比賽要盡全力贏，讓對手心理產生變化，使他們開始懷疑自己，最好用這樣的情況進入第三場，對我們比較有利。」

本場比賽跟上一場比較，球員的調度比較頻繁，邱大宗表示：「我們球隊的年齡偏大，也讓主力球員有所警惕，發生了太多不該發生的失誤，這是我們需要檢討的地方。」

璞園這場比賽輸了，但是麥班達感到很開心，原因是他覺得球隊並沒有放棄，他表示：「這場比賽雖然輸了，但其實我很開心，原因是因為我們有太多機會可以放掉比賽，但我們沒有，我們的球員就是不願意放棄，畢竟系列賽還很長，這樣對我們是一件好事。」