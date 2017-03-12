返私宅表歉意 朴槿惠：將接受一切結果中央社 (2017-03-12 19:40)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年3月12日專電）南韓前總統朴槿惠今天透過青瓦台前發言人閔庚旭在私寓門前表表示，對擔任總統未能完成昭命深感歉疚，「我將接受這一切結果，即使花費時間，也必將查明事實真相」。
也是執政自由韓國黨國會議員的閔庚旭轉述，朴槿惠發表簡短「對國民信息」，在其中她「再次感謝相信我、支持我的國民大眾」。
被南韓憲法法院宣判彈劾成立而遭罷免的前總統朴槿惠，今晚離開青瓦台返抵首爾三成洞私寓，在家門前受到擁護者的歡迎。
根據南韓電視現場轉播，朴槿惠與迎接她的青瓦台前秘書室長李元鐘、親朴派國會議員尹相現和崔炅煥等一一握手，並受到5、6百名手持南韓太極國旗及彈劾無效布條支持民眾的擁護和歡呼。
警方已在進入私寓小巷裡部署了800多名維安警力，小巷兩旁人行道上也以警察列隊部置了鐵柵板牆，在挺朴民眾的推擠下，有2人暈倒而被救護車送往醫院。
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