後門協商 菲政府與菲共同意恢復和談中央社 (2017-03-12 19:37)
（中央社記者林行健馬尼拉2017年3月12日專電）菲律賓總統府和平顧問杜瑞薩（Jesus Dureza）今天透過社群網站公開一份聯合聲明，顯示菲律賓政府與菲律賓共產黨在經過數週的對抗之後，同意再次恢復和談。
杜瑞薩在個人臉書網頁張貼1份「緊急聯合聲明」，稱政府與菲共和談小組10日至11日在荷蘭的烏得勒支（Utrecht）完成非正式談判，雙方同意「繼續進行正式和平談話，重申願再次肯定先前所達成的協議與聲明。」
這份聯合聲明由挪威政府代表以第3方協議人身份簽字。聲明內容還提到，雙方同意在解決相關議題後即簽署過渡性停火文件，且菲律賓政府將釋放先前因談判破裂而逮捕的菲共談判人員。
杜瑞薩在臉書留言中說，第4輪和談可望在4月恢復，「我很高興地宣布，菲律賓政府與菲律賓共產黨-新人民軍-國家民主陣線（CPP-NPA-NDF）的和談，重新回到軌道。」
菲共成立於1968年，它的武裝單位「新人民軍」作亂多年，菲國歷任政府與菲共的和談停停走走，菲共創始人席森（Jose Maria Sison）與現任菲國總統杜特蒂曾有師生關係，雙方重啟和談，也各自宣布單方面停火。
但菲共去年8月要求杜特蒂釋放400多名政治犯遭拒，而宣布終止停火，杜特蒂惱怒下決定終止和談，重新追捕菲共高幹。這段期間，菲律賓政府軍也與新人民軍爆發多場戰鬥。
杜瑞薩日前低調前往荷蘭，與菲共代表就恢復和談議題展開了「後門協商」。他目前仍在荷蘭。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
whirlpool 電暖器．電暖器 電膜．電暖器 corona．ROYAL 電暖器．DBK 電暖器．北方 電暖器．SAMPO 電暖器．Mistral 電暖器．即熱式電膜電暖器．三洋電暖器．意得客 電暖器．聯統 電暖器．OSAKI 電暖器．as 900c 電暖器．迪朗奇電暖器．電暖器 220V．皇瑩 電暖器．北方 電暖器 ptc868trf．北方 第二代 電暖器．小太陽 電暖器．空調電暖器．mini 電暖器．電暖器．delonghi 電暖器．電暖器 CH501．電暖器 sampo．浴室 防潑水 電暖器．電暖器 SH-3320．對流 電暖器．微電腦電暖器
- New Balance 504系列 運動休閒尼龍帆布帶腕錶-黑白/45mm
- 【COACH】立體馬車緹花LOGO防刮皮革前置物拉鍊長夾-棕色
- 【韓國 SUN FLAME】輕薄高效能卡式瓦斯爐(韓國原裝進口 韓
- LooCa 防螨抗菌8cm記憶床墊-單人3尺
- 【CASIO 卡西歐 EDIFICE 系列】時尚精選_大鏡面_不鏽鋼錶帶
- 【Jo Malone】黑石榴Pomegranate Noir 香水100ml(附緞帶+原
- 【Skin Plan肌膚計畫】白金喚顏霜(延緩老化 淡化細紋)
- 【La new】PU氣墊休閒鞋(男220015421)
- 石頭記 紫色魅力-簡單愛紫水晶項鍊
- AIGNER 雅痞系列蜥蜴紋六卡多功能短夾-咖啡色
無人機將加入「空中間諜」戰隊【北京新浪網】
沙烏地阿拉伯國王訪日抵達機場 日皇太子前往迎接【北京新浪網】
印尼將再度處決外籍毒販 3陸籍與1港籍毒販在列【NOWnews今日新聞】
朴槿惠首次公開抱歉：未能堅持總統使命【中廣新聞網】
沙烏地國王46年來首次訪日【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》