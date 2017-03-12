WBC／「怪物」中田翔3分砲 日本5:1領先荷蘭NOWnews今日新聞 (2017-03-12 19:13)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，3局上兩隊戰成1:1平手，「怪物」中田翔一棒轟出左外野3分砲，加上秋山翔吾又敲出中外野安打，目前日本隊以5:1領先荷蘭。
這場比賽荷蘭隊推出軟銀鷹隊洋投Rick VandenHurk先發，他2局上先被中田翔二壘安打、秋山翔吾高飛犧牲打先得分，不過荷蘭隊大聯盟級洋砲Jonathan Schoop（史溝普）敲出陽春彈追平比分。
3局上日本隊攻勢再起，菊池涼介、青木宣親連續敲安，中田翔再補上一發3分砲，秋山翔吾中外野安打，讓日本隊單局4分打下大局。
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