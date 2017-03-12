第四屆世界棒球經典賽，第二輪賽事在東京巨蛋舉行，由日本隊出戰荷蘭大軍，結果2局上日本隊找到突破點，中田翔率先敲出二壘安打，再靠秋山翔吾的高飛犧牲打先馳得點，目前以1:0領先。

日本隊這場先發投手是羅德隊王牌石川步，荷蘭隊則是推出軟銀鷹隊洋投Rick van den Hurk（霍克）先發。

石川去年14勝5敗，是洋聯防禦率王，防禦率僅2.16，連續3年單季10勝以上，也是2014年新人王，拿手武器是二縫線速球。