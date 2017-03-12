WBC／秋山翔吾高飛犧牲打 日本隊領先荷蘭NOWnews今日新聞 (2017-03-12 18:40)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪賽事在東京巨蛋舉行，由日本隊出戰荷蘭大軍，結果2局上日本隊找到突破點，中田翔率先敲出二壘安打，再靠秋山翔吾的高飛犧牲打先馳得點，目前以1:0領先。
日本隊這場先發投手是羅德隊王牌石川步，荷蘭隊則是推出軟銀鷹隊洋投Rick van den Hurk（霍克）先發。
石川去年14勝5敗，是洋聯防禦率王，防禦率僅2.16，連續3年單季10勝以上，也是2014年新人王，拿手武器是二縫線速球。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
300g 肉鬆．桂格 肉鬆．金龍肉鬆．海苔素肉鬆．原味 肉鬆 禮盒．維豐肉鬆．台畜 原味 肉鬆．宇記 肉鬆．海苔 肉鬆．素肉鬆．寶寶肉鬆．紅麴肉鬆．廣達香 肉鬆 230g．罐裝 肉鬆．肉鬆 輕巧包．無糖肉鬆．肉鬆 禮盒．元進莊 肉鬆 200g．新東陽 無糖肉鬆．海苔芝麻素肉鬆．櫻花蝦 肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．海苔肉鬆．新東陽 肉鬆 海苔．香酥 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．原味肉鬆．海苔 素肉鬆．新東陽 寶兒細肉鬆．大成 肉鬆
- EURO SAFE防火型電子密碼保險箱 YES-M020-BK
- elegantsis 城市空襲鍍黑不鏽鋼腕錶-米白x黑/45mm
- elegantsis Fashion 領先風範三眼計時腕錶-銀灰/45mm
- 【ASSARI】楓澤床頭片(雙大6尺)
- 【全台最新2016/12/1製造08版軟體 原廠搭配最新800系列合體
- 【PHILIPS AVENT】輕乳感PP手動吸乳器+日用拋棄式乳墊(30入
- LICORNE 曙光 Twilight系列中性腕錶-(LI016BBUB)
- 【CASIO】卡西歐PROTREK太陽能多時區鬧鈴登山錶-黑(PRG-600
- ALBA 乘風翱翔時尚潮流男錶(AV3217X1)-白/45mm
- BABYBJORN經典抱嬰袋-有機棉
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
2017年羽毛球全英賽賽程 12日19:30起各單項決賽【北京新浪網】
LamiGirls新學妹練舞【中央社】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》