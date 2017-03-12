WBC／荷蘭大聯盟強棒 史溝普開轟追平日本NOWnews今日新聞 (2017-03-12 18:53)
第四屆世界棒球經典賽，第二輪東京巨蛋賽事，由地主日本出戰荷蘭隊，結果雙方你來我往，2局上日本隊由秋山翔吾高飛犧牲打先馳得點，但下半局荷蘭隊還以顏色，靠大聯盟級強棒Jonathan Schoop（史溝普）敲出陽春彈追平比分，目前雙方1:1戰平。
日本隊今天推出洋聯防禦率王石川步先發，雖然他首局讓荷蘭隊三上三下，但他2局下曲球失投，被Jonathan Schoop一棒扛出左外野全壘打牆外。
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