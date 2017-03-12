記者黃芳祿／台南報導

評為全球最美15條花道之一的台南白河林初埤木棉花道開鑼，不過今年木棉花綻放率約2~3成，當地民眾說，盛開花期得等待7~10天。

遊客把握今天晴朗前往林初埤木棉道賞花，街頭藝人賣力演出，像是催人潮，也似乎在催促木棉花多綻放些。

有情人牽手走在木棉花道，儘管開花量不如預期，但仍蹲在花道中欣賞拍攝作品，露出恩愛怡人幸福模樣。

林初埤棉花季開鑼，遊客拾起花朵在地上擺出「2017我愛台南白河」。(記者/黃芳祿)

今年花期比往年遲到約半個月到十天，街頭藝人仍賣力演出贏得遊客打賞。下午遊客不多，攤販們閒聊間說，現在的遊客很精，有手機賴互相通知，早就知道賞花得緩幾天再說。

花期延後，還是有遊客拾起掉在地上零星木棉花朵編起「我愛台南白河」字樣，有的拿起相框照相，神情快樂幸福。

倒是新營區長榮路沿線的木棉花正是盛開期，沿線幾公里兩旁都是紅咚咚的，建議遊客可順道前往欣賞。