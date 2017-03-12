民眾把握好天氣外出遊玩（2）中央社 (2017-03-12 17:30)
中央氣象局表示，12日各地天氣晴朗，但13日下半天鋒面接近，北部、東半部有雨，15、16日大陸冷氣團伴隨華南雲雨報到，低溫將下探13度。圖為民眾12日趁著好天氣出外遊玩拍照。中央社記者徐肇昌攝 106年3月12日
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