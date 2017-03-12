進香團3天跑全台灣 觀光局無法管中央社 (2017-03-12 16:10)
蝶戀花事件將滿月，12日嘉義又發生進香團遊覽車氣爆意外，司機輕傷，有旅遊業者批評，觀光局限制旅遊業產品，但進香團不透過旅行社辦理，一旦出事根本無法可管。圖為旅遊業者提供進香團參考行程表。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月12日
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