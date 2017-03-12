（中央社記者陳葦庭台北12日電）蝶戀花事件將滿月，今天嘉義又發生進香團遊覽車氣爆意外，司機輕傷，有旅遊業者批評，觀光局限制旅遊業產品，但進香團不透過旅行社辦理，一旦出事根本無法可管。



2月13日發生的蝶戀花遊覽車翻覆意外讓社會大眾關注遊覽車和旅遊安全，觀光局也公布新規定，早出晚歸一日遊列為高風險行程，得替換司機否則就得下架。



蝶戀花事件將滿月，今天嘉義又發生進香團遊覽車氣爆意外，疑似是因為遊覽車行李箱內有香爐、瓦斯氣瓶與鞭炮、金紙等物等引發，所幸當時團員都已經下車，留在車上的司機也只有被氣爆後飛來的異物割傷，沒有釀成大禍。



對此，有旅遊業者表示，進香團不受觀光局規範，許多宮廟自辦的活動都是包遊覽車就依照行程活動，常常出現許多3天跑遍全台廟宇的行程，和原本旅遊業者推出的早出晚歸行程相比更操，一旦出事卻沒有人可以負責。



這名旅遊業者甚至拿出進香團行程表為例，首日上午6時出發，沿途從關渡到斗南晚上到恆春，第2天赴台東、池上、花蓮，最後一天從花蓮經蘇花公路抵達蘇澳最後回到台北。



對此，觀光局業務組副組長陳瓊華表示，宮廟舉辦進香活動是台灣民俗文化，許多不是委由旅行社辦理，不過若是當中包括遊程，觀光局仍可依照個案去認定是否有違法，也會和公路總局一同稽查，確保旅遊安全。1060312