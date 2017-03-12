記者黃家柔／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日下午至中壢區光明里福德宮前，出席民視「綜藝大集合」節目錄影，並接受節目主持人胡瓜、董至成訪問，鄭市長表示，機場捷運已正式通車，歡迎國人搭乘機捷來桃園一日小旅行，也歡迎「綜藝大集合」常來桃園錄影，讓大家瞭解桃園的美好；包括新聞處長張惇涵、桃園捷運公司董事長劉坤億、桃園果菜公司董事長彭添富也陪同出席。

鄭市長指出，光明里福德宮鄰近中壢觀光夜市及老街溪，交通部高鐵局正辦理機捷延伸到中壢車站的工程，機場捷運A22老街溪站完工通車後，大家更能方便搭機捷、逛夜市。

鄭市長表示，機場捷運已正式通車，歡迎國人搭乘機捷來桃園一日小旅行。

機場捷運通車後，民眾不論要出國、觀光、購物、看棒球賽、去醫院、通勤、上學都相當方便，也縮短台北到桃園的行車時間，成為一小時生活圈。桃園各地都獨具特色，可以到中壢逛夜市、品嚐客家美食、牛肉麵，到客庄小鎮龍潭來一場茶香旅行，亦可到大溪老街、石門水庫或海邊的永安漁港、竹圍漁港等景點，桃園是一日遊的首選。

鄭市長說明，機場捷運全長約51公里，設置22座車站，3月2日至4月1日通車首月票價5折優惠，而為服務通勤旅客，更推出「通勤369定期優惠票」及「通勤135團體定期優惠票」2項方案，票價優惠最低可到5折，非常划算。

桃園市長鄭文燦出席民視「綜藝大集合」節目錄影，與民眾握手問好。

鄭市長也說，「桃園農業博覽會」將於今（106）年4月22日到5月14日試營運，規劃七大展區，包括展現客家百工百業的「客家工藝專區」；展現原民與大自然和諧共生的「原民造屋專區」；展現跨界地景創作及桃園草花實力的「植物地景專區」；展現畜牧新舊技術的「微笑牧場專區」；發掘傳統、現代和未來農業的「農村再生專區」；體驗時尚米食文化的「米食文化專區」；體驗所見和手作創意的「學生創意專區」，歡迎屆時前往參觀。