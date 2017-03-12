▲添好運創辦人麥桂培、梁輝強和台灣添好運行政主廚李一龍發表台灣限定新菜。（圖／添好運）

連續八年蟬連米其林一星的香港添好運，2016年在台店數達到7間門市，總來客數突破385萬人次。日前創辦人麥桂培再度訪台，親自將世界餐飲趨勢、跨界玩食風潮帶進台灣，推出台灣限定專屬的四道新菜，於四月初在全台各店上市。



添好運創辦人麥桂培表示，希望透過港式點心，與世界各地的人分享廣東文化，並且因地制宜，研發出各市場專屬的限定菜。這次推出的四道台灣限定料理大膽玩創意，包括「三杯雞粒包」、「糯米豬肉丸子」、「脆皮香芋腐皮卷」、「明太子滷肉西多士」，融會傳統台味為「星」級港點重新定義。

▲傳統台味華麗變身「星」美味。（圖／添好運）

其中，將台人熟悉的「滷肉」灌注進西多士，並佐以「明太子」，以其濃郁口感刺激味蕾，創造出「明太子滷肉西多士」；還有許多人喜愛的「三杯雞」，完整封存於煎包之中，形成「三杯雞粒包」；嚴選台灣四季盛產的新鮮芋頭，炒香後包覆在金黃酥脆的腐皮內，誕生了「脆皮香芋腐皮卷」，重新解構港點並灌注「台」味，期待再造經典。



所有「期間限定主廚推薦」將於四月初，全台各店添好運上市（除統一時代店部份供應），