林全：嘉市鐵路高架化 要用小針美容縫合中央社 (2017-03-12 12:30)
行政院長林全12日主持嘉義市區鐵路高架化計畫啟動儀式時表示，嘉義市鐵路高架化就是要縫合嘉義市東西區，要用小針美容方式縫合，帶進觀光產業。中央社記者江俊亮攝 106年3月12日
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