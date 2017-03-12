嘉義市區鐵路高架化計畫啟動（2）中央社 (2017-03-12 12:30)
嘉義市區鐵路高架化計畫，12日由行政院長林全（中）主持啟動儀式，預計斥資新台幣275億元，115年完工。中央社記者江俊亮攝 106年3月12日
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