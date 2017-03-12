嘉義市區鐵路高架化計畫啟動（1）中央社 (2017-03-12 12:30)
嘉義市區鐵路高架化計畫，12日在嘉義市火車站前站廣場舉行啟動儀式，地方以標語感謝總統蔡英文。中央社記者江俊亮攝 106年3月12日
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