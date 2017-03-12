把握好天氣 15日冷氣團低溫探13度中央社 (2017-03-12 11:43)
（中央社記者陳葦庭台北12日電）把握好天氣，中央氣象局今天表示，今、明2天全台各地天氣晴朗，但明天下半天鋒面接近，北部、東半部有雨，15、16日大陸冷氣團伴隨華南雲雨報到，低溫下探13度。
週日天氣晴，不妨把握陽光到戶外踏青，中央氣象局表示，晴朗穩定的天氣將持續到週一，各地高溫可達23度到30度，但明天下半天鋒面接近，明天晚上到週二上半天北部、東半部將有明顯降雨。
氣象局預報員張承傳表示，週三、週四大陸冷氣團和華南雲雨接力報到，台灣又再度轉為濕濕冷冷的天氣型態，北部低溫下探13、14度，中南部約16到19度，感覺上偏濕冷，預估要到週五（17日）冷氣團才會減弱。
中央大學大氣系副教授吳德榮也提醒，這波冷空氣南下後，台灣的溫差將逾10度以上，提醒民眾要乍暖還寒的時節要特別留意。
氣象局補充，週五大陸冷氣團減弱後，全台各地天氣逐漸恢復穩定，週末各地將再度恢復晴朗舒適的好天氣。1060312
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