跟著日本人追櫻花 北海道成最紅景點（2）中央社 (2017-03-12 09:50)
其他知名賞櫻景點還有京都下鴨神社、大津琵琶湖疏水和廣島和平紀念公園，鄰近的日本王子大飯店搭配賞櫻推出套裝行程，並改裝旗下多間飯店，包括東京、箱根、大磯和北海道函館的據點，要在春天迎接賞櫻旅客。（日本王子大飯店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月12日
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