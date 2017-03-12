其他知名賞櫻景點還有京都下鴨神社、大津琵琶湖疏水和廣島和平紀念公園，鄰近的日本王子大飯店搭配賞櫻推出套裝行程，並改裝旗下多間飯店，包括東京、箱根、大磯和北海道函館的據點，要在春天迎接賞櫻旅客。（日本王子大飯店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月12日