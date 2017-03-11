臺東縣衛生局11日稽查遠東油脂公司過期油品重製案，下架相關產品24公斤



(中央社訊息服務20170311 18:19:44)遠東油脂公司涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，製成乳瑪琳、酥油、白油等19項產品。台東縣衛生局今(11)日動員稽查人員至縣內各大食品原物料業者以及烘焙業者，共計三十八家次，下架乳瑪琳440g19罐、頂好瑪雅琳15公斤1桶等產品共約24公斤。



台東縣衛生局呼籲業者，若有使用或販售案內過期產品，應依食品安全衛生管理法第七條第五款 "食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。" 未遵守者可依同法第四十七條第一項第五款處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。



訊息來源：台東縣政府



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