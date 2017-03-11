遠東科大校慶暨運動會 海軍陸戰隊儀隊助陣



(中央社訊息服務20170311 18:00:13)遠東科技大學慶祝開校四十九周年校慶，十日節目由圖書館前廣場園遊會揭開序幕，一舍前廣場學務處軍訓室邀請陸軍第八軍團第五四工兵群及後勤指揮部，共同作全民國防教育宣導，包括紫錐花反毒運動、藥物濫用防治及住宿及賃居安全宣導，配合闖關遊戲如漆彈射擊、棒球九宮格…讓同學了解國防的重要性。



十一日上午開始舉行全校運動大會，首先由各系創意進場，行銷四陳嘉瑜(男)與妝管三黃湘玲(女)擔任聖火傳遞的任務，並由去年總統盃慢壘大專男子組冠軍，剛到總統府接受總統蔡英文表揚的遠東科大慢壘隊，隊長陳哲嘉代表宣誓，要在團結祥和的氣氛中進行競賽，隨即展開各項趣味競賽及男、女子組田徑決賽。



本次運動會較為特別是邀請到聞名中外的海軍陸戰隊儀隊表演，國軍儀隊在表演時步槍均會上刺刀，表演項目有隊形變化及拋槍、轉槍等項目。也因雙人單手對拋「奪命槍」的絕活，讓在場觀看的所有同學，拍紅了雙掌，在表演結束，大家都不顧身分，爭相與這些英挺的陸戰隊員拍照留念。



今年有坦克大戰、拔河、10人11腳、陸上行舟、障礙趣味等競賽，考驗同學默契與團結精神；而四個學院加上產學、研發共五個單位教職員，則參加陸上行舟趣味競賽，讓平時不常運動的教職員有機會動動身手。



雖然同學並非運動專長，對成績並不須在意，但從活動中成長，從競賽中學習團隊精神並培養良好運動習慣，才是學校舉辦運動會最大的目的。



訊息來源：遠東科技大學



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