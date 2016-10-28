「雙城永留青」東吳大學117周年校慶精彩登場



(中央社訊息服務20170311 17:59:24)東吳大學建校117周年校慶暨運動會，於(今)3月11日(六)在外雙溪校區熱鬧登場，各學系師生及來自各地區校友共計3,000人齊聚祝福，盛大場面一掃過去幾天的陰冷潮濕，千人齊唱校歌更展現東吳人的熱情與團結。潘維大校長期許師生能秉持東吳人的熱血精神，為百年招牌更創榮耀，並祝福「東吳大學117周年生日快樂」！董事長王紹堉表示，在少子化的社會環境下，東吳百年辦學仍保有正派學風，身為東吳大學的一份子，他為此感到很驕傲。校友總會理事長劉吉人則代表畢業校友向母校獻上感謝與祝福，希望未來有更多校友投入資源，為學校貢獻心力。



校慶慶祝活動豐富多元，除了有17位東吳勇士騎乘單車，挑戰24小時時間完成380公里台北高雄「一日雙城」壯舉，還有熱血的各項運動比賽、「2017健康有約」免費健檢活動、代表學生活力的校慶園遊會及宿舍多元文化嘉年華，表現出東吳的多元特色。



破風雨越雙城 台北高雄一日單車騎乘由東吳大學會計系李坤璋老師帶領17位東吳學生，在短短的18.5小時內，完成了令人驚豔的旅程，於校慶開幕典禮時騎進會場，為東吳校慶揭開序幕。儘管去程時天候不佳，參與者們在雨中仍堅持到底彼此協助，過程中輪流擔任破風手，路途中除了汗水、雨水更有淚水。其中，有一位心理系四年級的鍾同學為閃避路邊騎士不慎受傷，未能完成挑戰，但他也表示，下次有機會一定會再次參加，挑戰自我極限。



「偉國障礙」運動場上誰與爭鋒 拚出萬元獎學金緊接在各學系的創意繞場，精彩刺激的運動會競賽也熱烈展開，除趣味競賽、精彩的3對3鬥牛賽及充滿團隊精神的大隊接力外，以男子400公尺競賽備受矚目，全校800公尺紀錄保持人—歷史系姚君翰同學，挑戰去年打破「偉國障礙」的社會系黃柏崴同學，最後姚君翰同學以54秒25秒的成績奪下本次冠軍。



感恩的心 感謝有您 捐款人榮敬典禮在過去的2016年裡，東吳募款金額再創新高，捐款人數1,194人，為感謝校友及各界社會賢達的無私捐款舉辦捐款人榮敬典禮。典禮中潘維大校長表達了對各位捐款人的深深感謝，並表示東吳會好好使用每一筆資源，發揮最大效益。遠道而來的美國東吳之友基金會會長Edward Rada先生表示，東吳的硬體設施十分完善，他很欣慰能看到學校不斷為改善學習環境、豐富學習資源而努力。



「納尼亞王國」園遊會驚喜連連 宿舍多元文化嘉年華鬼怪現學生會舉辦「納尼亞王國園遊會」，社團擺台有吃有玩一次滿足，更請來英語廣播電台ICRT來到校園中，讓同學們有機會現場參與電台節目，DJ幽默的訪問帶動現場熱鬧氣氛。此外，今年為本校學生會成立邁入一甲子，特別在校慶當日邀請學生會的歷屆校友返回母校，重溫當年美好時光，共度饗宴。而學生宿舍則以「神怪文化」為主題，舉辦「鬼靈精怪榕柚松」嘉年華活動，選擇東西方代表性的神怪故事為背景，寓教於樂的互動遊戲配合宿舍內精巧的造型佈置，讓前來參觀的來賓身入其境，體驗文化間的多種樣貌。



訊息來源：東吳大學



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