竹田、九如二肉鴨場驗出禽流感 屏縣執行撲殺及消毒防疫作業



(中央社訊息服務20170311 17:21:28)屏東縣家畜疾病防治所執行禽流感案例，場周邊半徑1公里內禽場監測及養鴨場上市屠宰監測檢驗工作，於3月11日在竹田鄉及九如鄉各1場肉鴨場檢體確診H5N8（竹田鄉）及H5N2（九如鄉）亞型高病原性禽流感陽性，家畜疾病防治所即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該2場執行撲殺作業，於竹田鄉養鴨場撲殺1,896隻（45日齡）肉鴨及九如鄉養鴨場預計撲殺8,800隻（81日齡）肉鴨。並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動該2場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。



屏東縣家畜疾病防治所所長李永文表示因鴨隻感染禽流感後，不易出現臨床症狀，但容易成為潛在的傳播源，因此農委會於106年2月17日公告「自一百零六年二月二十四日起至一百零六年五月三十一日止，鴨隻應經中央動物防疫機關指定之檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，始得送往屠宰場；未檢附者，禁止輸送至屠宰場。」措施，以徹底清除潛藏病毒，家畜疾病防治所除加強養禽場監測採樣及養禽場周邊消毒工作外，並呼籲養禽業者配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。



訊息來源：屏東縣政府



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