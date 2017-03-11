創世-教育創客學.跨域新世代∼中區13所大學舉辦教學卓越成果聯展



(中央社訊息服務20170311 17:14:50)教育部推動獎勵大學教學卓越計劃10年有成，中區13所大學於11日在台中市國立自然科學博物館舉辦「創世-教育創客學.跨域新世代」教學卓越成果聯展，各校透過靜態展覽、動態成果發表、高等教育論壇等方式呈現多元的教學豐碩成果；中國醫藥大學李文華校長在論壇時強調，大學培育人才過程要重視激發學生學習動機與熱忱，面對全球化的競爭趨勢，大學生不只學專業知識，也學習帶著走的國際移動能力。



中區大學教學卓越成果聯展揭幕式，邀請台中市長林佳龍、教育部高教司司長李彥儀、逢甲大學校長李秉乾、中國醫藥大學校長李文華、亞洲大學校長蔡進發等13所夥伴學校代表共同啟動儀式，各大學在會場陳列執行教學卓越的努力成果與特色，場面熱絡呈現蓬勃新氣象。



台中市長林佳龍受邀出席致詞表示，行政院去年通過「智慧機械產業推動方案」，將以台中市為核心，發展智慧機械與國防航太工業；發展智慧機械最重要的是人才培育，市府推動青年希望工程、建置產學訓用人才培育資訊管理系統，並成立產學媒合中心，未來將持續作為中央、學校與產業的合作聯繫平台，以「大手牽小手」概念，緊密整合學校資源及在地產業人材需求，打造中部成為產學合作重要的示範區。



教育部高教司長李彥儀表示，教育部教學卓越計畫已執行10年，著重教學翻轉與學習內容，明年重點將強調教學與在地的連結，希望讓外地學生能繼續在就讀的學校城市就業，同時讓大學成為開放校園，提供國高中學習場域。



「創世-教育創客學.跨域新世代」教學卓越成果聯展，以提升學生就業競爭力與發展大學特色競爭力為主軸，辦理系列論壇與成果發表會，希望透過互動交流，讓市民更加瞭解大學推動教學卓越計畫的效益；中國醫藥大學除了靜態展覽、還以太極八法教學特色做動態表演，會場吸引大批民眾駐足欣賞。



本次教學卓越成果展，中區教學資源中心集結中國醫藥大學、亞洲大學、大葉大學、中山醫學大學、中興大學、明道大學、東海大學、逢甲大學、彰化師範大學、暨南國際大學、臺中教育大學、臺灣體育運動大學、靜宜大學 等13所夥伴大學，希望透過互動交流，讓市民更加瞭解大學推動教學卓越計畫的效益。



訊息來源： 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209958.aspx