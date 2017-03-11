屏東縣政府衛生局追查遠東油脂工廠違規使用逾期原料再製售乳瑪琳等19項成品下游流向中央社 (2017-03-11 17:03)
屏東縣政府衛生局追查遠東油脂工廠違規使用逾期原料再製售乳瑪琳等19項成品下游流向
(中央社訊息服務20170311 17:03:23)屏東縣政府衛生局接獲桃園市政府衛生局通報，遠東油脂工廠違規使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳乙案，經衛生局主動稽查本縣食品原料行等業者計59家，為確保民眾飲食安全，籲請業者預防性下架乳瑪琳(2.6kg鐵罐)40罐、乳瑪琳(440g鐵罐) 338罐、乳瑪琳(170g鐵罐)269罐、頂好瑪雅琳(15kg鐵桶)19桶、一品特酥油(16kg鐵桶)1桶、金龍瑪雅琳(奶素/15kg鐵桶)2桶、香友酥油(16公斤鐵桶)220.408桶、香友酥油(16公斤紙箱)2箱(保存期限2017年3月8日至2017年9月30日)，總計1067件，共6679.918公斤，將持續追蹤產品下游流向。
為保障民眾飲食安全，衛生局呼籲食品業者如有販售或使用到違規產品，應依據食品安全衛生管理法規定，立即主動停止製造加工、販賣，同時通報衛生主管機關(衛生局專線08-7370002)；若經查獲持續使用或販售違規產品，依食品安全衛生管理法，可處新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰，並予以沒入銷毀。
訊息來源：屏東縣政府
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